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Dünya

Trump'ın 'önemli duyuru' yapacağım dediği açıklama 'dijital ticari kart' çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün “önemli bir duyuru” yapacağını söylediği şeyin kendine benzeyen bir dizi dijital ticari kart olduğunu açıkladı.

Islam Doğru   | 16.12.2022
Trump'ın 'önemli duyuru' yapacağım dediği açıklama 'dijital ticari kart' çıktı

New York

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dövüş ringi, kovboy kıyafetleri gibi kendisini değişik alan ve kostümler içinde gösteren dijital ticari kartları hakkında “Hayatım ve kariyerim için harika sanat içeriyor. Beysbol kartları gibi sevdiğiniz bütün Trump dijital ticari kartlarını toplayın." ifadesini kullandı.

Trump’ın paylaşımına sosyal medyadan “çocukça” olduğu yönünde alaycı tepkiler gelirken, Başkan Joe Biden da Twitter hesabından, “önemli duyuruları” olduğu şeklinde Trump’a göndermede bulundu.

Biden, “Son iki hafta benim de ‘önemli duyurularım' oldu.” yazarak enflasyonun rahatlamaya başladığı, akaryakıt fiyatlarının bir yıl öncesine göre daha fazla düştüğü, Rusya ile mahkum takası yoluyla Brittney Griner’i ABD’ye getirdikleri şeklinde maddeler sıraladı.

Trump, hafta başında Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda “büyük bir duyuru” yapacağını belirtmiş, “Amerika'nın süper bir kahramana ihtiyacı var.” ifadesini kullanmıştı.

Trump’ın duyurusunun 2024 ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili olabileceği yönünde merak uyandırmıştı.

Yaklaşık 45 bin adet oluşturulduğu belirtilen dijital ticari kartlar tanesi 99 dolara satılıyor.

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