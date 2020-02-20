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Dünya

Trump'ın iletişim güvenliğini sağlayan ajansın veri tabanına sızıldığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın iletişim kanallarının güvenliğini sağlayan ve Savunma Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Savunma Bilgi Sistemleri Ajansının veri tabanına sızılmış olabileceği iddia edildi.

Dildar Baykan   | 20.02.2020
Trump'ın iletişim güvenliğini sağlayan ajansın veri tabanına sızıldığı iddia edildi

Washington

Amerikan basını, Savunma Bakanlığına (Pentagon)  bağlı ajansın kullanıcılarına gönderdiği ve sızıntıyı bildiren 11 Şubat tarihli mektupları ele geçirdi. 

Bu mektuplarda, ajansın veri tabanına yapılan bir güvenlik saldırısı sonucu kullanıcıların, sosyal güvenlik numaraları da dahil, bazı kişisel bilgilerine Mayıs-Haziran 2019 döneminde sızıntı olabileceği kaydedildi.

Ancak mektuplarda, sızıntının kim ya da kimler tarafından yapıldığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmemesi dikkati çekti.

Savunma Bilgi Sistemleri Ajansı, ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Gizli Servisi, Genelkurmay Başkanı ve ABD ordusundaki diğer üst düzey yetkililere bilgi teknolojileri ve iletişim desteği sağlıyor.

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