Euro
8.67
Dolar
7.31
BIST 100
1,126.80
Altın
1,949.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın gözaltına alınan eski danışmanı Steve Bannon, 'dolandırıcılık' suçlamalarını reddetti

Sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı Bannon, hakkındaki "dolandırıcılık" suçlamasını kabul etmedi.

Dildar Baykan   | 21.08.2020
Trump'ın gözaltına alınan eski danışmanı Steve Bannon, 'dolandırıcılık' suçlamalarını reddetti

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Meksika sınırında duvar örmek için başlatılan "We Build The Wall (Duvarı İnşa Ediyoruz)" kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden "dolandırıcılık" yaptığı suçlamalarını reddetti.

Sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra New York'ta mahkemeye çıkarılan Bannon, hakkındaki "dolandırıcılık" suçlamasını kabul etmedi.

Öte yandan mahkeme, belirli seyahat yasağı şartıyla Bannon'ı 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakmaya hükmetti.

New York Güney Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Bannon'ın yanı sıra Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea hakkında toplamda 25 milyon dolar bağış toplanan "We Build the Wall" kampanyası üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasının bulunduğu aktarılmıştı.

Bannon, Ağustos 2017'de görevinden ayrılmıştı

"We Build the Wall" kampanyası, Trump'ın yasa dışı göçmen geçişini engellemek için Meksika sınırına ördürdüğü duvarın özel kısımlarının fonlanması amacıyla başlatılmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın Washington'da "ırkçı söylemleriyle" tartışmalara neden olan baş stratejisti ve Trump'ın seçimleri kazanmasındaki en önemli isimlerden görülen Bannon, 19 Ağustos 2017'de görevinden ayrılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 234 bin 797'ye ulaştı
İngiltere, Hırvatistan ve Avusturya'yı Kovid-19 konusunda 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395'e yükseldi

Benzer haberler

Trump'ın gözaltına alınan eski danışmanı Steve Bannon, 'dolandırıcılık' suçlamalarını reddetti

Trump'ın gözaltına alınan eski danışmanı Steve Bannon, 'dolandırıcılık' suçlamalarını reddetti

Trump ve Irak Başbakanı Kazımi'den 'iş birliği' vurgusu

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon 'dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı

ABD Başkanı Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var

ABD Başkanı Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var
Trump: Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor

Trump: Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor
Trump'tan Biden'a 'en tehlikeli başkan adayı' ve 'sosyalizmin Truva Atı' nitelemesi

Trump'tan Biden'a 'en tehlikeli başkan adayı' ve 'sosyalizmin Truva Atı' nitelemesi