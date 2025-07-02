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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Trump'ın Gazze'de anlaşma açıklamasının, taraflara "baskı girişimi" olduğu iddia edildi

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük olası ateşkes için "gerekli koşulları" kabul ettiğine ilişkin açıklamasının, Tel Aviv ve Hamas'a baskı girişimi olduğunu öne sürdü.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Trump'ın Gazze'de anlaşma açıklamasının, taraflara "baskı girişimi" olduğu iddia edildi

Kudüs

Haaretz gazetesinin konuya ilişkin yayımladığı haberde, "Trump'ın geçici ateşkesi, savaş sonrası için ABD planının uygulanmasına olanak verecek daha kalıcı bir çözümün temelini oluşturacağına inanıldığı" ifade edildi.

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Haberde, "ABD Başkanı'nın açıklamasının, her iki tarafa da saldırıları hızla sona erdirmeleri için baskı yapma girişimi olduğuna dair İsrail'de yaygın bir görüş olduğu" ifade edildi.

Trump'ın, Hamas'ı İsrail ile dolaylı müzakereleri birkaç gün içinde yeniden başlatmaya zorlamak istediği savunulan haberde, iki heyetin halihazırda yakın yerlerde olduğu, anlaşmaya varmak için dolaylı şekilde ve hızlı müzakereler yürüttüğü görüşü paylaşıldı.

Trump'ın ABD'li ve İsrailli yetkililerin gelecek hafta Washington'da bir araya geleceği açıklamasına işaret edilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyaretinin beş gün sürmesinin beklendiği kaydedildi.

İsmi açıklanmayan İsrailli ve uluslararası kaynaklara dayandırılan haberde, Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir anlaşma için halihazırda tartışılan güncel çerçevenin, aşırı sağcı bakanların tutumunu yumuşatma amacıyla İsrail'e "diplomatik tazminat" ödenmesini de içermesinin beklendiği ifade edildi.

Haberde, beklenen diplomatik kazanımların, İsrail ile Suudi Arabistan arasında resmi ilişkilerin kurulmasına yönelik görüşmelerin yeniden başlamasının yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca bu kazanımlar arasında Umman ile normalleşme anlaşması ile Suriye'den iki ülke arasındaki saldırıların sona erdiğini bildiren tarihi bir açıklamanın da bulunduğu savunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

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