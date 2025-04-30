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Dünya

Trump'ın fon kesintileri sonrası UNHCR, Meksika'daki 4 ofisini kapatmak zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ABD Başkanı Donald Trump'ın dış yardımları kesmeye yönelik adımlarının ardından Meksika'daki 4 ofisinin kapatıldığını duyurdu.

Aynur Şeyma Asan  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Trump'ın fon kesintileri sonrası UNHCR, Meksika'daki 4 ofisini kapatmak zorunda kaldı

Ankara

Trump'ın başkanlık görevine başlamasının hemen ardından imzaladığı dış yardımları hedef alan kararnamenin yankıları sürüyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, UNHCR'nin Meksika Temsilcisi Giovanni Lepri, yaptığı açıklamada, Trump'ın söz konusu kararının ardından, kuruluşun bütçesinin yüzde 60 oranında azaldığını belirtti.

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Lepri, bütçenin azalması nedeniyle Chiapas, Palenque, Tenosique ve Guadalajara kentlerindeki 4 ofisin kapatılmak zorunda kaldığını, 190'ı aşkın çalışanın işten çıkarıldığını ifade etti.

UNHCR'nin Kasım 2024'teki raporunda, kuruluşun bütçesinin yüzde 86'sına ABD'nin katkı sağladığı kaydedilmişti.

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