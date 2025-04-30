Trump'ın fon kesintileri sonrası UNHCR, Meksika'daki 4 ofisini kapatmak zorunda kaldı
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ABD Başkanı Donald Trump'ın dış yardımları kesmeye yönelik adımlarının ardından Meksika'daki 4 ofisinin kapatıldığını duyurdu.
Ankara
Trump'ın başkanlık görevine başlamasının hemen ardından imzaladığı dış yardımları hedef alan kararnamenin yankıları sürüyor.
Yerel basında yer alan haberlere göre, UNHCR'nin Meksika Temsilcisi Giovanni Lepri, yaptığı açıklamada, Trump'ın söz konusu kararının ardından, kuruluşun bütçesinin yüzde 60 oranında azaldığını belirtti.
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Lepri, bütçenin azalması nedeniyle Chiapas, Palenque, Tenosique ve Guadalajara kentlerindeki 4 ofisin kapatılmak zorunda kaldığını, 190'ı aşkın çalışanın işten çıkarıldığını ifade etti.
UNHCR'nin Kasım 2024'teki raporunda, kuruluşun bütçesinin yüzde 86'sına ABD'nin katkı sağladığı kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.