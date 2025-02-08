Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto ediliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı dünyada protesto ediliyor.
Tunus/Rabat/Tahran
Filistin'in Dostları Derneğinin çağrısıyla, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla başkentte düzenlenen protesto gösterisine katılan Tunuslular, Filistinlilerin topraklarından zorla yerinden edilme planını reddetti.
Derneğin Başkanı Beşir el-Hudari, AA muhabirine, bugünkü protestonun amacının Filistinlileri yerinden etme planına karşı olduklarını göstermek ve Filistin direnişinin şehit liderlerini anmak için olduğunu söyledi.
Filistinlilerin Gazze'den Mısır ve Ürdün gibi ülkelere gönderilmek istenmesine ilişkin Trump'ın planını eleştiren Hudari, "Bu bir tür delilik, tarih bilgisizliği veya dünya dışı düşünme biçimidir." dedi.
"1948'den bu yana siyonistler (İsrailliler) Filistinlileri yerinden etmeye çalışıyor" diyen Hudari, Filistinlinin kendi toprağına kök saldığını ve ona tutunduğunu vurgulayarak, Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu kaydetti.
Hudari, "Başkan Trump'a Filistinlileri yerinden etmek yerine, Avrupa diasporasından gelip Filistin'e yerleşen İsraillileri yerinden etmesini öneriyorum." diye konuştu.
Fas ve Irak: "Filistinlilerin zorla göç ettirilme planı bölge güvenliği için tehlikeli bir emsal"
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Rabat ziyaretinde Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile görüşmesinin ardından iki ülke dışişleri bakanlıkları ortak açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, iki ülke dışişleri bakanları, "Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi adımının, uluslararası ve insancıl hukuk kurallarına aykırı tehlikeli emsal teşkil ettiğini" vurguladı.
Dışişleri bakanları karşılıklı iki ülkenin Kudüs ve Filistin meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabalardan övgüyle söz etti.
Fas, Irak'ın Filistin ve Lübnan halklarına insani yardım, istikrar ve ateşkesin sağlanması, gerginlik ve çatışma çemberinin genişlemesine engel olmadaki rolünü övdü.
İran ve Mısır, ABD'nin Gazzelileri zorla yerinden etme planına karşı tutumlarını vurguladı
İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, telefonda görüştü.
Görüşmede, Filistin'deki durum başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Mısır'ın, Filistin halkının meşru haklarını destekleme konusundaki tutumuna değinen Erakçi, ABD yönetiminin, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planının Filistin'i "sömürgeci bir şekilde yok etme komplosunun bir parçası" ve "bölgenin istikrar ve güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit" olarak niteledi.
İslam ülkelerinin bu plana karşı tutarlı ve kararlı bir tavır sergilemesinin zorunlu olduğunu belirten Erakçi, bu konuyu görüşmek için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinin acilen olağanüstü toplantıya çağrılması gerektiğini ifade etti.
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de Gazze halkını topraklarını terk etmeye zorlama girişimini kabul edilemez olarak nitelendirdi.
İİT'nin acil toplantıya çağrılması önerisini memnuniyetle karşılayan Abdulati, bu konuda İslam ülkeleri arasında kapsamlı istişarelerin yapılmasının gerekliliğini vurguladı.
Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.