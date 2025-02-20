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Dünya

Trump'ın FBI Direktörlüğü için aday gösterdiği Kash Patel, ABD Senatosundan onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Kash Patel, Senatonun onayıyla Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yeni direktörü oldu.

Mücahit Oktay  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Trump'ın FBI Direktörlüğü için aday gösterdiği Kash Patel, ABD Senatosundan onay aldı

New York

Patel, ABD Senatosunda yapılan oylamada 49 "hayır" oyuna karşılık 51 "evet" oyu alarak resmen görevine başlamaya hak kazandı.

Senatodaki oylama sonucu FBI'ın başına ilk kez Hint kökenli Amerikalı atanmış oldu.

Oylama sürecinde Patel ismine karşı çıkan Demokrat senatörler, yeni FBI Direktörü'nün 6 Ocak Kongre baskını sanıkları hakkındaki söylemini ve Büroda siyasi amaçlı işten çıkarmaları denetleme olasılığını eleştirdi.

Ayrıca oylamada Cumhuriyetçi Senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski de Patel'e karşı oy kullandı.

Cumhuriyetçi Alaska Senatörü Murkowski, X hesabından oylamanın hemen öncesinde yaptığı paylaşımda, Patel'in FBI Direktörlüğüne aday gösterilmesine karşı çıktığını açıkça ifade etmişti.

Patel, "siyasi intikam" peşinde olmayacağını söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın FBI Direktörlüğüne aday gösterdiği Kash Patel, ABD Senatosundaki onay oturumunda başa gelmesi halinde FBI'da siyasallaşmanın olmayacağını ve Trump'ın hedef aldığı isimler de dahil, kimseden "siyaseten intikam" almayacağını ifade etmişti.

Patel, Trump aleyhinde soruşturma yürüten ve bazıları görevden alınan FBI içindeki isimler de dahil olmak üzere, kimseye karşı cezalandırıcı yöntem izlemeyeceğini kaydetmişti.

"Tüm FBI çalışanları, siyasi cezalandırmaya karşı korunacak." ifadesini kullanan Patel, Büroyu tüm çalışanlarıyla daha iyi bir noktaya getireceklerini belirtmişti.

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