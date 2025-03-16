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Dünya

Trump'ın bütçe ve personeli azaltma kararı sonrası VOA'daki gazeteciler idari izne çıkarılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hükümet tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi talimatının ardından Amerika'nın Sesi'nde (VOA) çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı belirtildi.

Dilara Karataş  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Trump'ın bütçe ve personeli azaltma kararı sonrası VOA'daki gazeteciler idari izne çıkarılıyor

Ankara

The Hill tarafından elde edilen iç yazışmaya göre, VOA çalışanlarına, insan kaynaklarından veya "önceden" amirlerinden izin almadıkça iş yerlerine girmemeleri talimatı verildi.

VOA çalışanlarının tam maaş ve sosyal haklarla idari izne çıkarıldığı ifade edilen talimatta, çalışanların talep edilmesi durumunda "derhal basın kartlarını, belgelerini, elektronik cihazlarını ve diğer ekipmanlarını" teslim etmeleri gerektiği kaydedildi.

Talimatta, çalışanların mesai saatleri içinde telefon ve e-posta yoluyla ulaşılabilir olmaları gerektiği aktarıldı.

VOA'nın Pentagon muhabiri Carla Babb, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "VOA'daki neredeyse tüm tam zamanlı çalışanlar gibi ben de süresiz olarak idari izne çıkarıldım." ifadesini kullandı.

Şu an haber sunmasının yasak olduğunu belirten Babb, basın özgürlüğüne dikkati çekti.

Trump'tan VOA'nın bütçe ve personelini azaltma kararı

ABD Başkanı Donald Trump, başta Amerika'nın Sesi (Voice of America-VOA) olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi kararını vermişti.

Kararda, Amerika'nın Sesi, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansı'nın fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar yer almıştı.

Buna göre, ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmişti.

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