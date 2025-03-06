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Dünya

Trump yönetiminin federal hibe ve kredilerini durdurma kararı bir kez daha engellendi

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın federal hibe ve kredileri askıya alma kararına bir federal yargıç tarafından daha engel geldi.

Dilara Karataş  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Trump yönetiminin federal hibe ve kredilerini durdurma kararı bir kez daha engellendi

Ankara

Rhode Island Bölge Mahkemesi Yargıcı John McConnell, 22 eyalet ve başkent Washington DC'nin Trump yönetimine karşı açtığı dava hakkındaki kararını açıkladı.

McConnell, federal hibe ve kredileri askıya alma kararının Anayasa'ya aykırı olduğunu ve Beyaz Saray'ın kendisini Kongre'nin üstünde konumlandırdığını belirtti.

Bu kararın, vatandaşlara hayati hizmetlerin sağlanmasını engellediğini ifade eden yargıç McConnell, davada ihtiyati tedbir kararı alarak Trump yönetiminin hibe ve kredileri askıya kalma kararını durdurdu.

ABD'de 28 Ocak'ta 22 eyalet ve başkent Washington DC, Trump yönetiminin federal hibe ve kredileri durduran kararına karşı dava açmış, ertesi gün Washington DC'den yargıç Loren AliKhan, hibe ve kredileri geçici olarak durduran yönergesi hakkında geçici durdurma kararı vermişti.

Daha sonra Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), Trump yönetiminin federal yardım ve hibeleri durduran yönergenin iptal edildiğini bildirmiş, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise OMB'nin yönergesi iptal edilse de ilgili başkanlık kararnamesinin halen geçerli olduğunu belirtmişti.

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