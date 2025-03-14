Trump yönetimi, Columbia Üniversitesine fonun kesilmemesi için protestoların kısıtlanmasını talep etti
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle 400 milyon dolarlık fonunu iptal ettiği üniversiteyle müzakere edilebilmesi için, kampüsteki protestolara kısıtlamalar getirilmesi şartını koştu.
Ankara
Wall Street Journal'ın haberine göre, geçen hafta Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu iptal ettiğini duyuran Trump yönetimi, finansal müzakerelere devam edilebilmesi için üniversiteye taleplerin sıralandığı bir mektup gönderdi.
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Söz konusu talepler arasında 20 Mart'a kadar, kimliği gizleyen maskelerin yasaklanması, öğrenciler üzerinde disiplin yetkisinin fakülte yerine rektörde olması ve kampüsteki kolluk kuvvetlerine gözaltı yetkisinin verilmesi yer aldı.
Öğretimin aksamasını önlemek için protestolara kısıtlamalar getirilmesinin de istendiği mektupta, okula öğrenci alımının da "federal hukuk"a uygun olması adına düzenlenmesi gerektiği belirtildi.
Mektupta ayrıca üniversitedeki "Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika çalışmalarının" en az 5 yıl boyunca ilgili fakültenin kontrolü altında olmaması talep edildi.
Başkan Donald Trump yönetimine bağlı kuruluşlar, New York'taki Columbia Üniversitesinin federal sözleşmeleri ve hibelerini, antisemitizm iddiaları nedeniyle gözden geçirdiğini bildiren bir açıklama yapmıştı.
Trump yönetimi, 7 Mart'ta Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle iptal etmişti.
ABD üniversitelerindeki protestolar
Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan 2024'te okulun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.
Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatından (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.
Daha sonra 29 Nisan 2024'te okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmıştı. Polis, bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.
Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla diğer üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.