Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,439.48
ETH/USDT
3,217.80
BTC/USDT
93,797.00
BIST 100
11,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump yönetimi Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladığı bildirildi.

Dilara Zengin Okay  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Trump yönetimi Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladı

Washington

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerle yazışmaların başladığını ve devam edeceğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD'li yetkili, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Başkan Trump adına bu görüşmelere liderlik edeceğini aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasının görülmesine devam edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Başkentte kesintiler nedeniyle içme suyu çeşmelerden sağlanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Dünyanın ihtiyaç duyduğu medeniyetler üstü birlik, bütünlük
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı andı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump yönetimi Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladı

Trump yönetimi Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladı

Grönland, ABD ile diyaloğu sürdürme niyetinde olduklarını belirtti

Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez yemin ederek Geçici Devlet Başkanı oldu

Danimarka Başbakanı: ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey durur

Danimarka Başbakanı: ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey durur
Çin, Venezuela'daki siyasi durum nasıl değişirse değişsin ekonomik işbirliğini sürdürecek

Çin, Venezuela'daki siyasi durum nasıl değişirse değişsin ekonomik işbirliğini sürdürecek
Meksika Devlet Başkanı, ABD müdahalesinin hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmediğini belirtti

Meksika Devlet Başkanı, ABD müdahalesinin hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmediğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet