Trump yönetimi, ABD'ye yerleşmeleri için izin verilen mültecilerin seyahatlerini askıya aldı
ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkeye 27 Ocak'tan önce seyahat etmeleri onaylanan mültecilerin, giriş izinlerini askıya aldı.
New York
"ABD'nin Afgan müttefiklerini Taliban'a karşı güvence altına almak için çalışan" Afghan Evac (Afgan Tahliyesi) adlı organizasyonun başkanı Shawn VanDiver, mültecilerin ABD'ye giriş iznini belirtilenden daha erken askıya alan Trump yönetimine tepki gösterdi.
X platformunda paylaşım yapan VanDiver, söz konusu durdurma kararını bildiren ABD Dışişleri Bakanlığı imzalı e-postanın ekran görüntüsünü paylaşarak, bunun hayal kırıklığına sebep olduğunu belirtti.
VanDiver, karardan doğrudan etkilenenler arasında yaklaşık 200 ABD askerinin ailelerinin yanı sıra ABD'ye taşınmış bazı kişilerin ailelerinin de yer aldığını vurguladı.
Afghan Evac'ın X hesabından yapılan paylaşımda da ABD Dışişleri Bakanlığının, Trump yönetiminin yeni kararı gereği "küresel çapta tüm mülteci hareketlerini durdurduğu" ifade edildi.
Bazı Afgan mülteci yakınları da sosyal medyadan, Trump yönetiminin erkene aldığı uygulamaya, ABD'ye yerleşmelerine izin verilen en az 2 bin Afgan'ı belirsizliğe sürükleyebileceği nedeniyle tepki göstererek, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerini desteğe çağırdı.
ABD medyası ise Trump'ın ani durdurma kararından etkilenenler arasında, eski Başkan Joe Biden ve yönetiminin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından başlattığı program kapsamında ABD'ye yerleşme izni verilen 1600'den fazla Afgan'ın bulunduğunu belirtti.
Trump'ın, göreve başladığı ilk gün imzaladığı bir kararname ile mülteci kabul planının 27 Ocak itibariyle askıya alınacağını duyurmasına rağmen, uygulamanın söz konusu tarihten önce başlatıldığı anlaşılıyor.
Trump'ın "sınır çarı" Homan, 1 günde 308 yasa dışı göçmenin gözaltına alındığını duyurdu
New York Post'da yer alan habere göre, Homan, Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE) "kamu güvenliğini" tehdit eden yasa dışı göçmenlere ilişkin bir liste oluşturduğunu kaydetti.
Homan, ICE memurlarının ilk etapta "kamu güvenliğini" tehdit eden yasa dışı göçmenleri gözaltına almaya başladığını belirtti.
Trump'ın başkanlığının ilk gününde 308 yasa dışı göçmenin gözaltına aldığını ifade eden Homan, bu çerçevede yaklaşık 700 bin yasa dışı göçmenin hedefte olduğunu kaydetti.
Homan, "ICE görevini yerine getirmeye başladı." ifadesini kullandı.
Yemin ettikten sonra konuşma yapan Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.
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