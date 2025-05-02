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Dünya

Trump yönetimi, 2026 mali yılı bütçe teklifinde 163 milyar dolarlık kesinti öngörüyor

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2026 mali yılına yönelik bütçe teklifinde, savunma dışındaki harcamalarda 163 milyar dolarlık kesinti hedefliyor.

Dilara Zengin Okay, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Trump yönetimi, 2026 mali yılı bütçe teklifinde 163 milyar dolarlık kesinti öngörüyor

Washington

Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2026 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren bütçe teklifini, ABD Kongresine sundu.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk bütçe teklifinde, savunma dışı isteğe bağlı harcamaların 30 Eylül'de sona erecek 2025 mali yılına kıyasla 163 milyar dolar azaltılması öngörülüyor.

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Söz konusu dönemde savunma dışı isteğe bağlı harcamaların 557 milyar dolara düşürülmesi hedeflenirken bu, mevcut çeyreğe kıyasla yüzde 22,6'lık bir kesintiye denk geliyor.

Bütçe teklifi, Trump'ın harcama ve siyasi önceliklerini ortaya koyarken, iklim değişikliği, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık projeleri, uluslararası yardım programları, federal eğitim programları, sağlık alanındaki bazı fonlar, çevre koruma ve iklim araştırmalarına ayrılan fonlar, konut yardımı programlarında harcama kesintileri yapılması planlanıyor.

Savunma ve sınır güvenliğine yönelik harcamalar artacak

Bütçe teklifinde, savunma harcamalarında 2025 mali yılına kıyasla yüzde 13, iç güvenlik harcamalarında yüzde 65 artış öngörülüyor.

Savunma harcamaları için 2026 mali yılında 1,01 trilyon dolar kaynak ayrılırken, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi için ülke sınırlarının tamamen güvence altına alınmasına yönelik 175 milyar dolarlık yatırım taahhüt ediliyor.


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