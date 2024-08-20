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Dünya

Trump, yapay zekayla yapılmış Taylor Swift fotoğrafıyla, şarkıcının desteğini aldığını iddia etti

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, yapay zeka ile oluşturulmuş Taylor Swift fotoğrafını paylaşarak, ünlü şarkıcının desteğini aldığını öne sürdü.

Salih Okuroğlu  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Trump, yapay zekayla yapılmış Taylor Swift fotoğrafıyla, şarkıcının desteğini aldığını iddia etti

Ankara

CNN'nin haberine göre, Trump, Truth Social hesabından Taylor Swift ve onun hayranları hakkında paylaşım yaptı.

Trump, "Kabul ediyorum" açıklamasıyla, yapay zeka ile oluşturulmuş Swift'in bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta, "Taylor, Donald Trump'a oy vermenizi istiyor" ifadesi yer aldı.

Eski Başkan, sosyal medya hesabından Taylor Swift hayranlarının da kendisine destek verdiği iddiasıyla bazıları yapay zeka ile oluşturulmuş görüntü ve fotoğraflar paylaştı.

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