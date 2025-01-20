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Dünya

Trump, X'teki başkanlık hesabından ilk paylaşımını yaptı: "Amerika geri döndü"

ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, X platformundaki başkanlık hesabı POTUS'u devralarak, ilk paylaşımını "Amerika geri döndü" diye yaptı.

Mücahit Oktay  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Trump, X'teki başkanlık hesabından ilk paylaşımını yaptı: "Amerika geri döndü"

New York

Trump, yemin töreninin ardından geçiş işlemlerini tamamlamak için Beyaz Saray'a geçti ve burada ilk yaptığı işlerden biri ABD başkanlarının X'te kullandığı resmi hesabı devralmak oldu.

ABD başkanlarının X'teki resmi paylaşımlarının yapıldığı POTUS'u eski Başkan Joe Biden'dan teslim alan Trump, ilk paylaşımında "Amerika geri döndü." ifadesini kullandı.

Trump paylaşımının devamında, "Her gün, vücudumdaki her nefesle sizin için savaşacağım. Çocuklarımızın hak ettiği ve sizin de hak ettiğiniz güçlü, güvenli ve müreffeh Amerika'yı sizlere sununcaya kadar dinlenmeyeceğim. Bu gerçekten Amerika'nın altın çağı olacak." mesajını verdi.

Daha önceki başkanlık döneminden bazı görüntülerin de yer aldığı 35 saniyelik bir tanıtım videosuna da yer veren Trump'ın paylaşımı, kısa sürede 6 milyon kez görüntülendi.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın internet sayfasında da Trump'ın, parmağıyla ileriyi işaret eden bir portresi ile yine "Amerika geri döndü." yazılı sloganın olduğu bir paylaşım yapıldığı görüldü.

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