Trump, Venezuela'dan petrol ve gaz alan ülkelere tarife getirileceğini açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 tarife getirileceğini bildirdi.
New York
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın kasıtlı ve hileli bir şekilde on binlerce suçluyu gizli bir şekilde ABD'ye gönderdiğini öne sürdü.
Bu dahil birçok nedenden dolayı, Venezuela'ya "ikincil tarife" olarak bilinen uygulamanın başlatılacağını belirten Trump, ülkenin ABD'ye gönderdiği çeteler arasında bulunan, yabancı terör örgütü olarak tanımlanan "Tren de Aragua"nın Venezuela'ya iade edilme sürecinde olduğunu aktardı.
Trump, Venezuela'nın ayrıca ABD ve özgürlüklere düşmanca davrandığının altını çizerek, "Bu nedenle, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan her ülke, ABD'ye yaptığı her türlü ticarette yüzde 25'lik bir tarife ödemek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, söz konusu tarifenin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.