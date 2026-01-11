Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,088.80
BTC/USDT
90,513.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Venezuela petrolünün satış gelirini koruma amaçlı başkanlık kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela petrolünden elde edilen geliri korumak amacıyla bir başkanlık kararnamesi imzaladığı bildirildi.

Mücahit Oktay  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Trump, Venezuela petrolünün satış gelirini koruma amaçlı başkanlık kararnamesini imzaladı

Washington

Trump, Venezuela’nın petrol gelirini yargı süreçlerine karşı korumak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi yayımladı.

Kararda, petrol gelirinin Venezuela’ya ait olduğu, ABD tarafından "hükümet ve diplomatik amaçlar" için tutulduğu ve özel hak iddialarına konu edilemeyeceği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kamuoyuna açıklanan başkanlık kararnamesinde, Venezuela’nın petrol gelirinin değerlendirildiği fonların korumasız kalmasının, "ABD’nin Venezuela’da ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaya yönelik kritik çabalarını baltalayabileceği" değerlendirmesi yapıldı.

Trump, kararnamenin duyurulmasından önce, ABD merkezli Truth Social platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela halkını seviyorum ve Venezuela’yı yeniden zengin ve güvenli hale getirmek için şimdiden çalışmalara başladım." ifadelerini kullanmıştı.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin ardından, 9 Ocak’ta Beyaz Saray’da ABD’li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela’nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy'de metro durağının yanındaki elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü
Bayrampaşa'da ambulansa yol açmak için trafiği yönlendiren çocuk ve babası konuştu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
AFAD'ın 6. İyilik Gemisi Mersin Limanı'ndan Sudan'a uğurlandı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik mesajları
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, Venezuela petrolünün satış gelirini koruma amaçlı başkanlık kararnamesini imzaladı

Trump, Venezuela petrolünün satış gelirini koruma amaçlı başkanlık kararnamesini imzaladı

Trump, Venezuela ve İran'daki gelişmelerle ilgili yorum paylaştı

ABD'de mahkeme, Trump'ın seçim kararnamesinin Washington ve Oregon’da uygulanmasını durdurdu

Avrupalı uzmanlara göre, Trump'ın Grönland açıklamaları kıtada ABD karşıtlığını artırabilir

Avrupalı uzmanlara göre, Trump'ın Grönland açıklamaları kıtada ABD karşıtlığını artırabilir
Trump: (Petrol şirketleri) Venezuela'da en az 100 milyar dolar harcayacaklar

Trump: (Petrol şirketleri) Venezuela'da en az 100 milyar dolar harcayacaklar
Trump, İran'daki gösterilerde insanların öldürülmesi halinde ülkeyi "çok sert vurmakla" tehdit etti

Trump, İran'daki gösterilerde insanların öldürülmesi halinde ülkeyi "çok sert vurmakla" tehdit etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet