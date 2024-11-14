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Dünya

Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ı aday gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Hakan Çopur  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ı aday gösterdi

Washington

Trump, yazılı bir açıklama yaparak, Gabbard'ı ülkedeki 18 istihbarat kurumunun çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevi için aday gösterdiğini belirtti.

ABD Kongresine 213 yılında Demokrat olarak giren ve 2020 yılında Demokrat Parti'deki başkanlık ön seçimlerinde yarışan Gabbard'ın "şu anda gururlu bir Cumhuriyetçi" olduğunu ifade eden Trump, aynı zamanda Amerikan ordusunda da görev yapan Gabbard'dan övgüyle söz etti.

Trump, "Biliyorum ki Tulsi, meşhur kariyerini tanımlayan korkusuz ruhu bizim istihbarat topluluğumuza getirecektir." ifadesini kullandı.

Uzun yıllar Demokrat Parti'de görev yapan Gabbard, özellikle Amerikan dış politikasına yönelik sert eleştirileriyle bilinen bir isim.

İsrail'e güçlü desteğiyle de tanınan Gabbard, Amerikan Samoalı ilk isim olarak Hawaii'den Kongre'ye girmişti.

Gabbard'ın göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.

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