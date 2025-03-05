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Dünya

Trump, Trudeau'nun vergi anlaşmazlığı konusunu iktidarda kalmak için kullandığını iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iki ülke arasındaki vergi anlaşmazlığı konusunu, başbakanlığını korumak için kullandığı iddiasında bulundu.

Mücahit Oktay  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Trump, Trudeau'nun vergi anlaşmazlığı konusunu iktidarda kalmak için kullandığını iddia etti

New York

Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımlarda, Trudeau'nun, ABD ve Kanada arasındaki gümrük tarifeleri konusunda "ne yapılabileceğini sormak için" kendisini aradığını belirtti.

Trump, "Kanada Valisi Justin Trudeau, tarifeler hakkında ne yapılabileceğini sormak için beni aradı. Kendisine, Kanada ve Meksika sınırlarından gelen fentanil nedeniyle birçok insanın öldüğünü ve hiçbir şeyin beni bunun durduğuna ikna etmediğini söyledim." ifadelerine yer verdi.

Kanada Başbakanı'na tarife anlaşmazlığı konusunda yeni eleştiriler yönelten Trump, Trudeau'nun bu konuyu "iktidarı için kullandığını" iddia etti.

ABD Başkanı Trump, paylaşımının devamında Trudeau'yla ilgili, "Bana Kanada seçimlerinin ne zaman yapılacağını söyleyemedi, bu da beni meraklandırdı, yani, burada neler oluyor? Sonra bu konuyu iktidarda kalmak için kullanmaya çalıştığını fark ettim. İyi şanslar Justin!" ifadelerini kullandı.

Trump, Kanada'nın sınır güvenliği konusundaki çalışmalarının "yeterli olmadığını" vurgularken, telefon görüşmesinin "bir nebze dostça" sona erdiğini kaydetti.

ABD'nin Kanada'ya yönelik uyguladığı yeni gümrük vergileri

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin en önemli üç ticaret ortağı Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini uygulamaya koymuş, iki komşu ülkeden gelen mallara yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri uygulamaya başlamıştı.

Bunun üzerine bu sabah açıklama yapan Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin, en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söylemişti.

Trudeau, ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada’nın 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Trump da Truth Social hesabından Trudeau'ya, "ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır." yanıtını vermişti.

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