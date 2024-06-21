Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,322.32
ETH/USDT
3,497.70
BTC/USDT
64,036.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın Portekiz ile oynayacakları maça ilişkin BVB Dortmund Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Trump "sus payı" suçlamasından sonra Biden'dan 56 milyon dolar daha fazla bağış topladı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump’ın, New York’ta yargılandığı "sus payı" davasında suçlu bulunduktan sonra rakibi Joe Biden’dan 56 milyon dolar daha fazla seçim yardımı topladığı ortaya çıktı.

İslam Doğru  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Trump "sus payı" suçlamasından sonra Biden'dan 56 milyon dolar daha fazla bağış topladı

New York

Seçim kampanyası bağışlarını denetleyen Federal Seçim Komisyonu, Trump ile Biden’ın mayıstaki bağış kayıtlarını açıkladı.

Kayıtlara göre, Trump ve Cumhuriyetici Ulusal Komitesi, kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için mayısta toplam 141 milyon dolar bağış topladı.

Trump’a yapılan yardımların içinde, özellikle New York’taki davada jüri tarafından suçlu bulunduğu gün milyarder Timothy Mellon tarafından Süper PAC (siyasi eylem komitesi) üzerinden yapılan 50 milyon dolarlık bağış dikkati çekti.

Trump kampanyası için bankada bulunan toplam bağış miktarının 170 milyon doları geçtiği görüldü.

Biden, toplam bağış miktarında önde gidiyor

Biden ve Demokratik Ulusal Komitesinin ise mayısta toplam 85 milyon dolar topladıkları kayıtlara geçti.

New York’ta suçlu bulunmasından sonra yapılan bağışlarda Trump’ın o ay için Biden’den 56 milyon dolar fazla bağış topladığı görülürken öte yandan Biden'ın kampanyası için bankada rapor edilen toplam miktarın 212 milyon doları bulduğu açıklandı.

Biden’ın başkanlık seçimi için bankada bulunan 212 milyon dolara, geçen günlerde eski Başkan Barrack Obama’nın Los Angeles’ta ünlülerle katıldığı programda 40 milyon ile eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg’in ayrı topladığı 20 milyon dolar dahil görünmüyor.

Demokratlar, toplam bağış miktarında Cumhuriyetçilerden 40 milyon doları aşkın önde görünseler de kasımdaki seçimin yaklaşmasıyla Trump’ın bu açığı kapatabileceği öngörülüyor.

Trump'ın "sus payı" davası

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump'ın, 15 Nisan 2024’te New York’ta yargılanmasına başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs’ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu
Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Benzer haberler

Trump "sus payı" suçlamasından sonra Biden'dan 56 milyon dolar daha fazla bağış topladı

Trump "sus payı" suçlamasından sonra Biden'dan 56 milyon dolar daha fazla bağış topladı

Biden: "Hamas'a (anlaşma konusunda) baskı yapmaya devam edeceğiz"

İsrail basını, ABD'nin Lübnan-İsrail sınırında artan gerginlikten endişeli olduğunu yazdı

ABD ile Ukrayna 10 yıllık savunma işbirliği anlaşması imzaladı

ABD ile Ukrayna 10 yıllık savunma işbirliği anlaşması imzaladı
ABD'de başkanlık seçimi anketlerinde Trump, az farkla Biden'ın önünde

ABD'de başkanlık seçimi anketlerinde Trump, az farkla Biden'ın önünde
Biden'ın ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine kapatan kararı dava edildi

Biden'ın ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine kapatan kararı dava edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet