ABD Savunma Bakanlığı binasındaki tabelalar "Savaş Bakanlığı" yazılı levhalarla değiştirildi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasındaki tabelalar, Bakanlığın adının değiştirilmesine yönelik eylülde imzalanan başkanlık kararnamesinin ardından "Savaş Bakanlığı" yazılı bronz levhalarla değiştirildi.
Ankara
Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın eylülde imzaladığı kararnameyle isminin yeniden "Savaş Bakanlığı" yapılması istenen Bakanlığın binasında değişikliğe gidildi.
Binanın iki giriş kapısındaki eski bronz levhalar kaldırıldı ve yerine "ABD'nin savaş gücünü yöneten federal kurumun yeni adını taşıyan" levhalar yerleştirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "Savaş Bakanlığı" yazılı bronz levhalardan birini bizzat vidaladığı görüldü.
Hegseth, "Eski tabelaları değiştirmek istedik çünkü bu kapıdan giren herkesin, bu kuruluşun isminin değiştirilmesi konusunda son derece ciddi olduğumuzu bilmesini istiyoruz." dedi.
ABD Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 1789'da kurulan Savaş Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden iki yıl sonra 1947'de çıkan yasayla Savunma Bakanlığı şeklinde yeniden adlandırılmıştı.
Trump, Bakanlığın adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini eylülde imzalamış, bunun için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için Kongre'ye taleplerini sunacaklarını belirtmişti.