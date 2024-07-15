Dolar
33.01
Euro
36.01
Altın
2,422.34
ETH/USDT
3,414.30
BTC/USDT
63,262.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki Polis Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen anma programında konuşuyor. Gaziantep’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenleniyor.
logo
Dünya

Trump, suikastla öldürülen Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. için "derhal" koruma istedi

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki mitingde suikast girişimine uğrayan eski Başkan Trump, geçen yıl başkanlık yarışına bağımsız devam edeceğini açıklayan Robert F. Kennedy Jr. için "derhal gizli servis koruması" sağlanması gerektiğini belirtti.

Muhammet Nazım Taşcı  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Trump, suikastla öldürülen Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. için "derhal" koruma istedi

İstanbul

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikast girişimine uğrayan eski Başkan Donald Trump, kendisini Demokrat olarak tanımlayan ve geçen yıl başkanlık yarışına bağımsız devam edeceğini açıklayan Robert F. Kennedy Jr. için "derhal gizli servis koruması" sağlanması gerektiğini belirtti.

Trump, Social Truth adlı sosyal medya hesabından, Kasım 1963'te suikastla öldürülen 25'inci ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, "Bugün dünyada olup bitenlerin ışığında Robert F. Kennedy Jr. için derhal gizli servis koruması sağlanmasının zorunlu olduğuna inanıyorum. Kennedy ailesinin geçmişi göz önüne alındığında, yapılacak en doğru şeyin bu olduğu açık." ifadelerini kullandı.

ABD’de aşı karşıtı tutumuyla ön plana çıkan Robert Kennedy Jr., ABD'nin 25'inci Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve tıpkı kardeşi gibi suikasta kurban giden Senatör Robert F. Kennedy'nin de oğlu.

Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için önce Demokrat Parti’den aday adayı olan Robert F. Kennedy Jr., parti içinde kendisine sansür uygulandığını ve ön seçimlerde hile yapıldığını savunarak, 9 Ekim 2023'te başkanlık yarışına bağımsız aday olarak devam edeceğini duyurmuştu.

Kennedy Jr., uzun zamandır kendisini Demokrat olarak tanımlıyor ve kampanya sürecinde hayatta olmayan babası Senatör Robert F. Kennedy ve amcası eski Başkan John F. Kennedy'den sık sık bahsediyor olsa da son yıllarda Kovid-19 aşısına karşı olmak gibi aşırı sağcı düşünceleri ve o alandaki isimlere yakınlığı nedeniyle eleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tarihi mekanlar ışıklandırıldı
Ankara Devlet Opera ve Balesinden "15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Konseri"

Benzer haberler

Trump, suikastla öldürülen Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. için "derhal" koruma istedi

Trump, suikastla öldürülen Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. için "derhal" koruma istedi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet