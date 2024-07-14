ABD'de başkan ve başkan adaylarına suikastlar
Eski ABD başkanlarından Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley ve John F. Kennedy suikast sonucu hayatını kaybetti.
Ankara
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan suikast girişiminin, ABD siyasi tarihinde birçok örneği bulunuyor.
ABD'de görevdeyken suikast sonucu hayatını kaybeden ilk lider, Abraham Lincoln oldu. Lincoln saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybetti.
Ülkede birçok başkan, eski başkan ve başkan adayı da benzer saldırıların hedefi haline geldi.
ABD'de 4 başkan suikast sonucu hayatını kaybetti
Eski ABD Başkanı Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865'te eşi Mary Todd Lincoln ile Washington'da "Amerikalı Kuzenimiz" adlı komedi oyununun özel bir gösterimine katıldıkları sırada suikasta uğradı.
Saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybeden Lincoln, suikast sonucu hayatını kaybeden ilk ABD başkanı oldu.
Lincoln'un suikasttan iki yıl önce İç Savaş sırasında Konfederasyon içindeki kölelere özgürlük tanıyan Özgürlük Bildirgesi'ni yayınlaması dolayısıyla siyahların haklarına verdiği destek, öldürülme sebebi olarak gösterildi.
ABD'de suikasta kurban giden ikinci başkan ise 2 Temmuz 1881'de James Garfield oldu.
Garfield, görevinin 4. ayında silahlı saldırıya uğradı. Washington'daki saldırıda ağır yaralanan Garfield, suikasttan 79 gün sonra 19 Eylül'de öldü.
Ülkede üçüncü suikast ise 6 Eylül 1901'de ABD Başkanı William McKinley'e yapıldı.
McKinley, New York'ta düzenlenen bir fuardaki kabulü sırasında bir saldırgan tarafından iki kez vuruldu. Suikasta uğrayan ve olay yerinde ağır yaralanan McKinley, saldırının ardından 14 Eylül'de hayatını kaybetti.
ABD'de ölümle sonuçlanan son suikast Kasım 1963'te ABD Başkanı John F. Kennedy'ye düzenlendi.
Kennedy, eşi Jacqueline Kennedy ile birlikte Dallas'ı ziyareti sırasında silahlı saldırıya uğradı.
Hastaneye kaldırılan Kennedy kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
Suikast girişimine uğrayan eski ABD başkanlarından birçoğu sağ kurtuldu
ABD başkanlarından Andrew Jackson görevdeyken suikasta uğrayan ve sağ kalan başkanlardan oldu. 30 Ocak 1835'te işsiz bir kişi, ABD Kongre Binası'nın merdivenlerinde cebinden çıkardığı iki silahla Jackson'u hedef aldı.
Jackson, her iki tabancanın da ateş almaması sonucu hayatta kalırken, saldırgana bastonuyla karşılık verdi.
ABD Başkanı Franklin Roosevelt de 15 Şubat 1933'te Miami'de silahlı saldırıya uğradı. Roosevelt, saldırıdan kurtulurken, olayda dönemin Chicago Belediye Başkanı Anton Cermak hayatını kaybetti.
1 Kasım 1950'de de Porto Rikolu bağımsızlık yanlısı aktivistler Beyaz Saray'ın yenilenmesi sırasında ABD Başkanı Harry Truman'a suikast girişiminde bulundu. Saldırganların ikisi de güvenlik güçlerince durduruldu.
5 Eylül 1975'te suikastların hedefi bu kez ABD Başkanı Gerald Ford oldu.
Ford, aynı yıl birkaç hafta içinde iki suikast girişimine maruz kalırken bunları yara almadan atlattı.
İlk suikast girişiminde Ford, saldırganın silahının ateşlenmemesi sonucu kurtulurken, 22 Eylül'de de San Francisco'da bir otelin dışında kadın saldırganın ıskalaması sonucu kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu.
ABD Başkanı Ronald Reagan, Mart 1981'de başkent Washington'daki bir konuşmasından çıkıp konvoyuna doğru yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
George W. Bush'a da 2005'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile Tiflis'te katıldığı bir mitingde konuşması esnasında el bombası atıldı. El bombasının pimi, mendil çok sıkı sarılı olduğundan takılı kalınca bomba infilak etmedi.
Son suikast girişimi Trump'ı hedef aldı
5 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki aday adaylarından eski Başkan Trump, Pennsylvania'daki mitinginde konuştuğu sırada kürsüde silahlı saldırıya uğradı.
Trump, saldırıda kulağından yaralanırken 20 yaşında olduğu belirtilen saldırgan öldürüldü, mitingde bulunan 1 kişi de hayatını kaybetti.
ABD Başkan adayları da saldırıların hedefinde oldu
Silahlı şiddet olaylarının sıklıkla gerçekleştiği ABD'de, başkanların yanı sıra başkan adayları da suikast ve saldırıların hedefi oldu.
Eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt, ikinci kez aday olduğu seçim kampanyası sırasında 14 Ekim 1912'de kurşunların hedefi oldu.
Roosevelt, Milwaukee'deki bir mitingde göğsünden vurulduğu bu saldırıyı yaralı atlattı.
Eski Adalet Bakanı ve demokratların başkan adayı Robert F. Kennedy, 1968 Kaliforniya ön seçimlerini kazanması dolayısıyla yaptığı zafer konuşmasından birkaç dakika sonra Los Angeles'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürüldü.
Kennedy, New York'tan ABD senatörü ve 5 yıl önce suikasta kurban giden Başkan John F. Kennedy'nin kardeşiydi.
1972'de ise bu sefer silahlı saldırının hedefi eski Alabama Valisi ve başkan aday adaylarından George Wallace oldu.
Maryland'de bir seçim kampanyası sırasında uğradığı saldırı sonucu Wallace'ın belden aşağısı felç kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.