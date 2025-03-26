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Dünya

Trump: Signal yazışma grubunda Husi saldırılarına ilişkin gizli bir bilgi yoktu

ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin, Yemen savaş planlarının görüşüldüğü Signal mesajlaşma grubuna yanlışlıkla alınmasına ilişkin, "Signal yazışma grubunda Husi saldırılarına ilişkin gizli bir bilgi yoktu." dedi.

Hakan Çopur  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Trump: Signal yazışma grubunda Husi saldırılarına ilişkin gizli bir bilgi yoktu

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Amerikalı büyükelçi adaylarıyla bir araya gelirken kamuoyunda tartışmalara neden olan Yemen savaş planlarının sızması olayını da değerlendirdi.

Söz konusu olayın nasıl yaşandığının incelendiğini söyleyen Trump, bu konunun bazı medya unsurları tarafından çok büyütüldüğünü savundu.

Signal grubuna eklenen Jeffrey Goldberg'in editörlüğünü yaptığı The Atlantic dergisine yüklenen Trump, "Atlantic dergisi kimsenin umurunda değil. (Ulusal Güvenlik Danışmanı) Mike Waltz çok iyi bir adam ve iyi işler çıkarmaya devam edecek. Waltz’un özür dilemesine gerek yok." dedi.

ABD Başkanı, söz konusu grupta herhangi bir gizli bilgi ya da belgenin paylaşılmadığına vurgu yaparak, "Signal yazışma grubunda Husi saldırılarına ilişkin gizli bir bilgi yoktu." değerlendirmesini yaptı.

ABD ulusal güvenlik ekibinden çok memnun olduğunu dile getiren Trump, "Ulusal güvenliğimiz şu anda hiç olmadığı kadar güçlü." diye konuştu.

ABD'li gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

ABD'li gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, dün "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes olayı teyit etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." şeklinde yanıt vermişti.

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