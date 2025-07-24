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Dünya

Trump, pazarını Amerikan işletmelerine açarsa AB'nin daha düşük tarife ödeyeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, pazarını Amerikan şirketlerine açmayı kabul ederse, Avrupa Birliği'nin (AB) daha düşük gümrük vergisi ödemesine izin vereceklerini söyledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Trump, pazarını Amerikan işletmelerine açarsa AB'nin daha düşük tarife ödeyeceğini söyledi

New York

Trump, başkent Washington'da düzenlenen yapay zeka konulu etkinlikte, ticaret anlaşmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

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Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını anımsatan Trump, "Bunun gibi pek çok anlaşma yaptık ama bir ülkenin açılması bizim için çok önemli." dedi.

Trump, ABD'ye pazarını açan çok sayıda ülke olduğunu ancak bazı ülkeler için "çok basit bir tarife" uygulanacağını vurgulayarak, bu ülkelere yüzde 15 ila yüzde 50 arasında değişen gümrük vergilerinin getirileceğini belirtti.

Birkaç ülkeye "yüzde 50" tarife uygulanacağını söyleyen Trump, "Çünkü o ülkelerle aramız pek iyi değil. Biz de 'Yüzde 50 ödeyin.' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, her zaman kapalı olan ülkelerin pazarlarını açtıklarını belirterek, ciddi müzakereler yürüttükleri AB'ye de böyle bir anlaşma teklif ettiklerini aktardı.

ABD Başkanı Trump, "Eğer AB, Birliği Amerikan işletmelerine açmayı kabul ederlerse, daha düşük bir gümrük vergisi ödemelerine izin vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, İngiltere, Filipinler ve Endonezya ile de anlaşma yaptıklarını, Çin ile ticaret anlaşmasını da tamamlama sürecinde olduklarını anlattı.

Ancak dünyanın geri kalanındaki ülkelere çoğunlukla doğrudan tarife getireceklerini ifade eden Trump, "Çünkü 200'den fazla ülke var. Benim gibi bir anlaşma bağımlısı olsanız bile, bu herkes için çok fazla anlaşma demek. Bir sürü anlaşma yolda." diye konuştu.

Trump, Japonya, Endonezya ve diğer pek çok ülkeyle ve AB ile harika ilişkileri olduğunu vurgulayarak, Çin ile de çok iyi geçindiklerini sözlerine ekledi.

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