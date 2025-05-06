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Dünya

Trump, Orta Doğu turuna çıkmadan önce bölgeyle ilgili "büyük bir duyuru" yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mayıs'ta başlayacağı Orta Doğu turuna çıkmadan önce bölge ile ilgili "çok önemli ve olumlu" bir duyuru yapacağını söyledi.

Hakan Çopur  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Trump, Orta Doğu turuna çıkmadan önce bölgeyle ilgili "büyük bir duyuru" yapacak

Washington

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, hafta başında çıkacağı Orta Doğu turu ile ilgili değerlendirme yaptı.

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Trump, açıklamasında, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'a gideceğiz, ondan önce çok ama çok büyük bir duyuru yapacağız, ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok olumlu olacak. Gerçekten çok olumlu bir duyuru. Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, söz konusu açıklamanın perşembe, cuma ya da pazartesi günü yapılacağını belirtti ancak ısrarlı sorulara karşın detay vermedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini açıklamıştı.


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