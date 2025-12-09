Trump, Netflix ve Paramount'un Warner Bros'u satın alma mücadelesini değerlendirdi

Dolar
Dünya

Trump, Netflix ve Paramount'un Warner Bros'u satın alma mücadelesini değerlendird

ABD Başkanı Donald Trump, Warner Bros. Discovery ile satın alma anlaşmasına varan Netflix ve şirketi almak için daha yüksek teklif veren Paramount'un dostu olmadığını, bu konuda şirketlerin pazar paylarına bakması gerektiğini söyledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Trump, Netflix ve Paramount'un Warner Bros'u satın alma mücadelesini değerlendird

New York

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma teklifine ilişkin soru üzerine Trump, bu konuda yeterince bilgisi olmadığını söyledi.

Trump, dün Netflix'in Warner Bros'u satın almaya yönelik anlaşmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiğinin hatırlatılması üzerine, söz konusu şirketleri ve ne yaptıklarını iyi bildiğini ancak pazardaki paylarını görmesi gerektiğini vurguladı.

Netflix'in ve Paramount'un pazardaki yüzdesini görmeleri gerektiğini kaydeden Trump, "Yani, hiçbiri benim özellikle dostum değil. Doğru olanı yapmak istiyorum." dedi.

Trump, damadı Jared Kushner'in Paramount'un teklifine verdiği desteğin kararını etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya cevaben de "Bilmiyorum, onunla bu konu hakkında hiç konuşmadım. Gazze için çaba gösteriyor, bu onun öncelikli meselesi." ifadelerini kullandı.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Trump yaptığı açıklamada Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etmişti.

Medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery’nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

