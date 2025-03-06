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Dünya

Trump, Meksika'nın, USMCA kapsamındaki ürünlerine gümrük vergisi uygulamayacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması" (USMCA) kapsamına giren ürünlerine gümrük tarifesi uygulamayacaklarını duyurdu.

Hakan Çopur  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Trump, Meksika'nın, USMCA kapsamındaki ürünlerine gümrük vergisi uygulamayacaklarını açıkladı

Washington

ABD Başkanı Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile telefon görüşmesinin ardından Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, Sheinbaum ile sınır güvenliği ve fentanil girişini önleme gibi konularda çok iyi anlaştıklarını vurgulayarak, Meksika Devlet Başkanı'na saygı duyduğunu belirtti.

Trump, açıklamasında, "Meksika'nın USMCA kapsamına giren hiçbir şey için gümrük vergisi ödemesi gerekmeyeceği konusunda kendisiyle mutabık kaldım. Bu anlaşma 2 Nisan'a kadar geçerlidir. Bunu bir uzlaşma olarak ve Devlet Başkanı Sheinbaum'a duyduğum saygıdan dolayı yaptım." ifadesini kullandı.

İşbirliği için Sheinbaum'a teşekkür eden Trump'ın bu kararı ile Meksika'ya uygulanmaya başlanan yüzde 25'lik gümrük tarifesi, USMCA kapsamındaki ürünler için geçerli olmayacak.

Bu sabah Fox News kanalına konuşan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Başkan Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi uyguladığı Kanada ve Meksika ile bir uzlaşma açıklayabileceğini belirtmişti.

Trump'ın, düzensiz göçmen ve fentanil akışını gerekçe göstererek Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünler için getirdiği yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması, 4 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Çin mallarına uygulanan mevcut gümrük vergileri de 2 katına çıkarılarak yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmişti.

Tarifelerle karşı karşıya kalan 3 ülke, ABD'nin tarifelerine misilleme önlemlerle karşılık vereceklerini açıklamıştı.

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