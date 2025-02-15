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Dünya

Trump, Kovid-19 aşısı şart koşan okullar için federal finansman sağlanmasını yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, öğrencilerin Kovid-19 aşısı yaptırmış olmalarını şart koşan okullar için federal fon sağlanmasını yasaklayan başkanlık kararnamesi imzaladı.

Irmak Akcan  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Trump, Kovid-19 aşısı şart koşan okullar için federal finansman sağlanmasını yasakladı

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, federal fonların, öğrencilerin yüz yüze eğitim programlarına katılmak için Kovid-19 aşısı yaptırmış olmalarını şart koşan eğitim kurumlarını desteklemek veya sübvanse etmek için kullanılmasının yasaklandığı ifade edildi.

Eğitim ve Sağlık bakanlarının konuya ilişkin uyum için kılavuz ilkeler yayımlaması gerektiği belirtilen açıklamada, bu bakanlıkların Kovid-19 aşı zorunluluğunu sona erdirmeye yönelik bir plan sunması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, Trump'ın, kişisel özgürlükleri koruma ve ABD'lilerin eğitiminin "gereksiz hükümet dayatmalarına" bağlı olmamasını sağlamaktaki kararlılığı vurgulanırken, Kovid-19 aşısının şart koşulması hakkında, "Bu zorunluluklar, öğrencileri Kovid-19 aşısı yaptırma kararlarını kendi bilinçli tercihlerine göre değil, devletin zorlamasına göre vermeye zorlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın, ABD'li öğrencilerin "eğitimleri ile tıbbi özgürlükleri" arasında seçim yapmak zorunda kalmamalarını sağlamaya kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Başkanın seçim kampanyası sırasında "okulların Kovid-19 aşı şartı koşmasına izin vermeyeceği" sözünü tuttuğuna işaret edildi.

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