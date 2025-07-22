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Dünya

Trump, Kafkasya yaklaşımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev’in kendisini öven konuşmasını paylaştı

Trump, Ermenistan ile Azerbaycan'ın nihai bir anlaşmaya varmadaki çabaları gibi birçok faaliyeti nedeniyle kendisiyle ilgili övgü dolu sözler kullanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in video görüntüsünü sosyal medya platformunda yayınladı.

Irmak Akcan, Ruslan Rehimov  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Trump, Kafkasya yaklaşımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev’in kendisini öven konuşmasını paylaştı

Ankara
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Aliyev'in Karabağ'ın simge şehirlerinden Şuşa'da düzenlenen "Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" başlıklı 3. Global Medya Forumu'ndaki konuşmasında kendisinden bahsettiği kesiti paylaştı.
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Paylaşımda Aliyev, ABD başkanı pozisyonu hakkında Trump'ı tercih ettiğini belirterek, Trump'ın Azerbaycan halkı ile aile gibi temel değerleri paylaştığını kaydetti.

Trump'ı bir savaş başlatmamış tek ABD Başkanı olarak tanımlayan Aliyev, "Kendisi savaşları sona erdirmeyi amaçlayan bir kişi ve küresel güvenlik meseleleriyle yoğun bir şekilde meşgul olmasına rağmen Ermenistan ile Azerbaycan’ın nihai bir anlaşmaya varmasına yardımcı olma yönündeki kişisel çabasından dolayı kendisine özellikle minnettarız." ifadesini kullandı.

Aliyev, Trump'ın Güney Kafkasya'yı gündeminde tuttuğunu kaydederek, Azerbaycan'ın Trump'ın başkanlık başarısından memnun olduğunu ve kendisine başarılar dilediğini ekledi.

Aliyev, konuşmasını paylaşan Trump'a teşekkür etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 3. Şuşa Global Medya Forumu'ndaki açıklamalarını sosyal medya hesabında paylaşan ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Aliyev, X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD-Azerbaycan ortaklığına ve hem küresel hem de bölgemizde barış gündemine olan bağlılığına ilişkin sözlerimi sosyal medya platformunda paylaştığı için Başkan Donald Trump'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Trump'ın dünya genelinde ve bölgede barış ile istikrarı teşvik etmeye yönelik vizyonuna ve çabalarına verdiği desteği bir kez daha vurgulamak istediğini belirten Aliyev, "Aile geleneklerinin önemi gibi ortak değerleri paylaşıyoruz ve Trump'ın başkanlığı döneminde ABD-Azerbaycan ilişkilerinin yeni bir düzeye ulaşacağına dair umudumuzu koruyoruz. Bu hedef doğrultusundaki tüm çabalarında kendisine başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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