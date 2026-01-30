Trump: İran'la Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik çok sayıda gemiyi bölgeye gönderdiklerini belirterek, "(İran'la) Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." dedi.
Washington
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a ilişkin gündemi değerlendirdi.
Trump, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söyledi.
İran anlaşma yapmak istiyor
İran'la temaslarının sürdüğünü ve geçen hafta çok sayıda infazın durdurulmasını sağladığını ifade eden Trump, "Şunu söyleyebilirim ki, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor." şeklinde konuştu.
Tahran yönetimine herhangi bir süre verip vermediği konusundaki soruyu yanıtlayan Trump, bunu sadece İran yönetiminin bildiğini kaydetti.
Trump, ABD'nin Venezuela'da yaptığı askeri "operasyonun" bir benzerini İran'da da yapıp yapmayacağı ile ilgili bir soruya ise "Bunu söylemek istemem. Askeri olarak faaliyette bulunduğum herhangi bir şeyle ilgili konuşmak istemiyorum ancak oraya doğru giden büyük bir filomuz var." cevabını verdi.
Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına "çok yaklaştıklarını" söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Abu Dabi'de süren Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinden çok ümitli olduklarını belirterek, bir barış anlaşmasına "çok yaklaştıklarını" söyledi.
Bu savaşın bir an önce sona ermesini istediklerini ve bu kapsamda Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in, Abu Dabi'deki görüşmelere katılacağını aktaran Trump, bu müzakerelerden çok ümitli olduklarını vurguladı.
Trump, "Steve Witkoff ve Jared Kushner orada. Bence anlaşma için bir şansımız var. Zelenskiy ve Putin, birbirlerinden nefret ediyorlar ve bu durumu çok zorlaştırıyor. Ancak bence bir anlaşmaya çok yaklaştık." diye konuştu.
Kendisinin şu ana dek 8 savaşı sona erdirdiğini ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın daha kolay olduğunu düşündüğünü ifade eden Trump, iki lider arasındaki anlaşmazlığın savaşı uzattığını savundu.
Müzakerelerde gelinen noktada görüşmelerin iyi gittiğini aktaran Trump, "Bence bir anlaşmaya varma şansımız yüksek." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Fed başkanlığına aday gösterdiği Warsh'ın "faizleri düşürmek istediğini" söyledi
Trump, Beyaz Saray'daki başkanlık kararnamesi imza töreninde, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
Warsh'ın Fed başkanı olarak onaylanırsa faizleri düşürmek konusunda taahhütte bulunup bulunmadığına yönelik soru üzerine Trump, "Hayır ama bu konuyu konuşuyoruz. Ona bu soruyu sormak istemiyorum. Muhtemelen uygunsuz olur. Muhtemelen izin verilir, ama ben bunu güzel ve saf tutmak istiyorum. Ancak (Warsh) kesinlikle faiz oranlarını düşürmek istiyor. Onu uzun zamandır izliyorum." diye konuştu.
Trump, Warsh'ın geçmişteki "şahin" görüşlerinden endişe duyup duymadığı sorusuna cevaben de, Warsh'ın kendisiyle aynı şeyi yapmayı isteyeceğini söyledi.
Warsh'ı "çok zeki, çok iyi, güçlü, oldukça genç" olarak nitelendiren Trump, aday gösterdiği ismin "bu rol için biçilmiş kaftan" olduğunu kaydetti.
Trump, aday gösterebileceği birçok harika isimle görüştüğüne değinerek, "Bence Warsh'ın mükemmel bir aday olduğunu söyleyebilirim. Bu bir sürpriz falan değildi. En nitelikli, en iyi öğrenci, en iyi okullardan mezun, Fed'de görev yapan en genç kişi, her şeyiyle mükemmel. Ve bence harika bir iş çıkaracak, ülkesini çok seviyor." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığının Fed Başkanı Jerome Powell hakkındaki soruşturmasının devam edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine de Trump, Fed binası renovasyonunun milyarlarca dolara mal olduğunu dile getirdi.
Trump, "Bu ya büyük bir beceriksizlik ya da hırsızlık. Bir bina inşa ediyorlar, duyduğum rakamlar 3 ila 4 milyar dolar arasında, bu şimdiye kadar inşa edilmiş en pahalı yapı. Yani Powell ya beceriksiz ya da o veya başka biri sahtekar, bunu göreceğiz." dedi.
ABD Başkanı Trump, bugün Fed başkanlığına eskiden Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış Kevin Warsh'ı aday göstermişti.