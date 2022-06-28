Dolar
16.65
Euro
17.51
Altın
1,819.92
ETH/USDT
1,162.60
BTC/USDT
20,328.00
BIST 100
2,490.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, göstericilerin silahlı olduğunun söylenmesine rağmen Kongre'ye yürümek istemiş

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında, Gizli Servis tarafından göstericilerin silahlı olduğu konusunda uyarılmasına rağmen Kongre'ye yürümek istediği ortaya çıktı.

Dildar Baykan Atalay   | 28.06.2022
Trump, göstericilerin silahlı olduğunun söylenmesine rağmen Kongre'ye yürümek istemiş

Washington

Trump'ın Beyaz Saray'da özel kalemliğini yapan Mark Meadows'un yardımcısı Cassidy Hutchinson, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesinde ifade verdi.

Kongre baskınının yaşandığı gün Trump'ın Beyaz Saray'ın önünde konuşma yapacağı alana giren protestocularda arama cihazlarının kullanılmasını istemediğini belirten Hutchinson, bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin Trump'ı göstericilerin silahlı olduğu yönünde uyardığını kaydetti.

Hutchinson, Trump'ın bu uyarılara "Onlar bana zarar vermez, alana girmelerine izin verin." dediğini aktararak, tüm uyarılara rağmen Trump'ın göstericilerle birlikte Beyaz Saray'dan Kongre'ye yürümek için ısrar ettiğini sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genel Kurulda 'Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına' ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı
Dışişleri Bakanlığından Haiti'ye seyahat ve güvenlik duyurusu
Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi
Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Soylu: Sel afetinin yaşandığı 7 ilde 2 bin 19 kişi tahliye edildi

Benzer haberler

Trump, göstericilerin silahlı olduğunun söylenmesine rağmen Kongre'ye yürümek istemiş

Trump, göstericilerin silahlı olduğunun söylenmesine rağmen Kongre'ye yürümek istemiş

ABD Temsilciler Meclisi, silah düzenlemesi yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasasını onayladı