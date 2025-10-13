Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde konuşuyor
logo
Dünya

Trump, Gazze'deki ateşkes anlaşması görüşmelerinin ikinci aşamasının başladığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlükteki ateşkes anlaşması görüşmelerinin ikinci aşamasının başladığını ifade etti.

Yasin Yorgancı, Can Efesoy  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Trump, Gazze'deki ateşkes anlaşması görüşmelerinin ikinci aşamasının başladığını duyurdu

Ankara

Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için geldiği Mısır'da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin "Görüşmelerin ikinci aşaması ne zaman başlayacak?" sorusuna Trump, "Başladı. Yani, bizim açımızdan başladı. Biliyorsunuz, aşamalar biraz birbirine karışık görünüyor. Temizliğe başlanması gerekiyor. Gazze'ye bakın, çok fazla temizliğe ihtiyacı var." dedi.

Trump, Gazze'de "enkazın kaldırılması gerektiğini" vurgulayarak, "Gazze'ye bakın, çok fazla (enkaz) temizliğe ihtiyacı var. Bu yüzden, konuşmamda enkazdan bahsettim, enkaz kelimesini kullandım." diye konuştu.

"Dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarının" Mısır'da bir araya geldiğini ifade eden Trump, davet edilen herkesin geldiğini ve bunun da bu işe duyulan saygıdan kaynaklandığını belirtti.

Trump, ABD ile görüşmeye hazır olduğunda İran'a yönelik yaptırımları kaldırabileceğini söyleyerek, "O yaptırımlarla hayatta kalamazlar. Yaptırımlar oldukça ağır. Bir noktada yaptırımların kaldırılmasını isteyecekler." ifadelerini kullandı.

