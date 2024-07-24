Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın gönderdiği suikastı kınayan mektubu paylaştı
Donald Trump, mektuba sosyal medya hesabında, "Cuma günü Bibi Netanyahu'yu görmeyi ve Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum" notuyla yer verdi.
Ankara
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın kendisine gönderdiği suikast girişimini kınayan mektubu, "Cuma günü Bibi Netanyahu'yu görmeyi ve Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum" notuyla paylaştı.
- ABD başkan adayı Trump'a silahlı saldırı
- Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks'un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ortaya çıktı
- Trump, saldırı esnasında başını hafifçe sağa çevirmesiydi ölmüş olabileceğini belirtti
- ABD'de başkan ve başkan adaylarına suikastlar
- ABD Gizli Servisi: Trump'a suikast girişimiyle ilgili soruşturmaya destek vereceğiz
- ANALİZ- Kutuplaşma, sistem krizi, nefret iklimi: Trump’ı kim vurdu?
- ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi
Abbas 14 Temmuz’da Trump'a gönderdiği mektupta, eski başkana yönelik, "suikast girişiminin haberini almak ve daha sonra görüntülerini izlemek beni derin bir endişeye sevk etti." ifadelerini kullandı.
Şiddet eylemlerinin kanun ve düzen dünyasında yerinin olmadığını belirten Abbas, "Alçak suikast girişimleri veya suikastlar, çatışmaları çözmek için gerekli barışçıl önlemlerin anlaşılmamasının yol açtığı zayıflık eylemleridir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Mektubu bugün Truth Social sosyal medya hesabında paylaşan Trump'ın mektubun üstüne keçeli kalemle "Mahmud - Çok hoş - Teşekkür ederim - Her şey yoluna girecek." notunu yazdığı görüldü.
Dün, Netanyahu'yla Florida’da görüşeceğini duyuran Trump, Abbas’ın mektubunu paylaştığı mesajında, "Cuma günü Bibi Netanyahu'yu görmeyi ve Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum!" ifadelerini kullandı.
Trump'a suikast girişimi
Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.