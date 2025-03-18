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Dünya

Trump, eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfa belgenin açıklanacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan tüm belgeleri yarın açıklayacaklarını söyledi.

Islam Doğru  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Trump, eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfa belgenin açıklanacağını söyledi

New York

Trump, başkent Washington'da bulunan John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Trump, Kennedy suikastıyla ilgili bütün belgeleri açıklayacaklarını belirterek, "İnsanlar bunu on yıllardır bekliyor." dedi.

Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Çok fazla okunacak şey var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sadece sansürlemeyin dedim. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 80 bin sayfa belgenin yayımlanacağı bilgisini paylaşan Trump, gazetecilere, "Kendi değerlendirmenizi yapacaksınız." diye konuştu.

Kennedy suikastı belgelerine ilişkin kararname

Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören bir kararnameyi imzalamıştı.

Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

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