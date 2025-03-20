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Dünya

Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılma sürecini başlatacak kararnameye imza atacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığının kapatılma sürecini başlatacak başkanlık kararnamesine imza atacağı bildirildi.

Hakan Çopur  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılma sürecini başlatacak kararnameye imza atacak

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, Eğitim Bakanlığının adım adım kapatılma sürecine ilişkin haberi paylaştı.

Leavitt'in paylaşımına ilaveten ABD medyasına açıklama yapan ve isimleri açıklanmayan Beyaz Saray yetkilileri de Trump'ın bugün atacağı imzayla bakanlığın kapatılma sürecinin başlayacağını belirtti.

Yetkililer, Eğitim Bakanlığının tamamen kapatılmasının ancak Kongreden geçecek bir karara bağlı olduğunu ancak Trump'ın bu adımıyla bakanlığın lağvedilmesine yönelik sürecin başlayacağını vurguladı.

Trump, bugün imzalayacağı kararnamede, kısa süre önce görevine başlayan Eğitim Bakanı Linda McMahon'a "Eğitim Bakanlığının kapatılmasını kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atması" talimatını verecek.

ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında, federal yönetimin eğitim işlerinden çekilmesini ve bu alanın tamamen eyaletlere bırakılması gerektiğini savunmuştu.

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