Trump, Cumhuriyetçiler ile Demokratların hükümetin geçici finansmanı konusunda uzlaştığını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinin, federal hükümetin büyük çoğunluğunun eylüle kadar finanse edilmesini sağlama konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
Washington/Ankara
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de federal hükümetin yeniden kapanma riskine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hükümetin bir kez daha uzun süre kapanması durumunda "ülkenin yavaşlayacağını" belirten Trump, bunun yaşanmaması için Kongre ile yoğun şekilde çalıştığını ifade etti.
Trump, Kongrenin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerinin bir araya geldiğini ve hükümetin büyük çoğunluğunu eylüle kadar finanse edecek şekilde anlaşmaya vardığını kaydetti.
Anlaşmanın, ülkede göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle tartışmaların odağındaki İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) fonlarının da geçici uzatılmasını kapsadığını ifade eden Trump, her iki partiden senatörlere de hükümetin kapanmasını önleyecek şekilde oy kullanma çağrısı yaptı.
Göçmen politikaları nedeniyle federal hükümet kapanmayla karşı karşıya
Geçen yıl bütçe yetersizliği nedeniyle tarihin en uzun hükümet kapanmasının yaşandığı ABD'de Ocak 2026 itibarıyla federal hükümetin yeniden kapanma ihtimali gündeme geldi.
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde federal kolluk kuvvetlerinin uygulamaları tepkileri artırırken Kongredeki Demokrat gruplar arasında İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) finansmanına ilişkin endişeler yeniden alevlendi.
Demokratların, DHS'nin bütçesine onay vermeyeceğine yönelik açıklamaları, ABD'de federal hükümetin kısmi bir kapanmaya doğru ilerleyebileceğine işaret etmişti.
Bu gelişmelerden önce ABD Temsilciler Meclisi, Savunma, Çalışma, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Eğitim, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim ile İç Güvenlik bakanlıklarına finansman sağlayacak bütçe tasarılarını geçen hafta kabul etmişti.
Trump, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ile sınır, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında "çok verimli" bir görüşme yaptığını bildirdi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sheinbaum ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularını ele aldıklarını aktaran Trump, görüşmenin her iki ülke açısından da "çok verimli" geçtiğini kaydetti.
Trump, "Meksika'nın muhteşem ve son derece zeki bir lideri var." ifadesini kullandı.
Yakında tekrar görüşeceklerine değinen Trump, zamanı geldiğinde karşılıklı olarak ülkelerini ziyaret edeceklerini kaydetti.
Sheinbaum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile görüşmesinin verimli geçtiğini, ticaret ve ikili ilişkiler konularında ilerleme kat ettiklerini belirtti.
Trump, vergi bilgilerinin sızdırılması nedeniyle 10 milyar dolarlık dava açtı
ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık dönemi sırasında vergi bilgilerinin haber kuruluşlarına sızdırılması nedeniyle ABD Gelir İdaresi ve ABD Hazine Bakanlığına karşı dava açtı.
Florida Güney Bölge Mahkemesinde açılan davaya göre, Trump'ın oğulları Eric Trump ve Donald Trump Jr. ile Trump Organizasyonu, ABD Gelir İdaresi ve Hazine Bakanlığına karşı davacı olarak yer aldı.
Trump, vergi bilgilerinin haber kuruluşlarına sızdırılması nedeniyle 10 milyar dolarlık tazminat talep ediyor.
Dava dosyasında, gizli vergi kayıtlarının sızdırılmasının “mali zarara yol açtığı, kamuoyunda utanç verici bir durum yarattığı, iş itibarlarını haksız biçimde zedelediği ve kayıtların çarpıtılarak Başkan Trump ile diğer davacıların kamuoyundaki itibarını olumsuz etkilediği” iddia edildi.
ABD Vergi Dairesi'nde sözleşmeli olarak çalışan Charles Littlejohn, aralarında Trump’ın kayıtlarının da bulunduğu 1000'den fazla çoğu milyarderin vergi beyannamelerini sızdırarak, New York Times ve ProPuplica adlı medya kuruluşlarına vermişti.
Dava dosyasında, vergi bilgilerinin sızdırılmasının "2020 başkanlık seçimlerinde Trump'ın seçmenler arasındaki desteğini olumsuz etkilediği" ileri sürüldü.
Trump ve diğerlerine ait vergi bilgilerini haber kuruluşlarına sızdırmaktan suçunu kabul eden Littlejohn, Ocak 2024'te beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.