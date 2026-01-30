Dolar
Dünya

ABD'de FBI ajanı gibi davranan kişi UnitedHealthcare CEO'su katil zanlısını kaçırmaya çalıştı

ABD'de, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı gibi davranan Mark Anderson'un, UnitedHealthcare Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ı öldürmekten yargılanan Luigi Mangione'yi hapisten kaçırmaya çalıştığı bildirildi.

Mücahit Oktay  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
ABD'de FBI ajanı gibi davranan kişi UnitedHealthcare CEO'su katil zanlısını kaçırmaya çalıştı

New York

Minnesotalı olduğu bildirilen Anderson'un 28 Ocak günü, FBI ajanı gibi davranarak, Mangione'yi New York'ta tutuklu yargılandığı gözaltı merkezinden kaçırmaya çalıştığı sırada gözaltına alındığı belirtildi.

New York Doğu Bölge Mahkemesi savcıları tarafından hazırlanan dosyada Anderson'un, Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne gelerek, FBI ajanı olduğunu ve Mangione'nin serbest bırakılması için mahkeme emri bulunduğunu iddia ettiği bilgisi paylaşıldı.

Federal ajan kılığına girerek "yetkilileri kandırma girişimi" nedeniyle suçlanan Anderson'ın, kimliği sorulduğunda Minnesota eyaletine ait ehliyetini gösterdiği, bununla birlikte hazırladığı çok sayıda belgeyi görevlilere verdiği kaydedildi.

Savcılık dosyasına göre Anderson çantasında silahlar, barbekü çatalı ve pizza kesici alet bulunduğunu söyledi.

Mangione'nin gözaltı merkezinden kaçırılma girişimi, UnitedHealthcare'in CEO'sunu öldürmekle yargılanan zanlının mahkemeye çıkarılacağı tarihten iki gün önce yaşandı.

ABD'nin gece baskınıyla alıkoyarak yargılamak için New York'a getirdiği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores de, Mangione'nin kaçırılma girişiminin yaşandığı gözaltı merkezinde tutuluyor.

Sağlık sigorta şirketi CEO'suna saldırı

ABD'de UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık 2024'te New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, polise yapılan ihbar üzerine, restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunan şüphelinin, Maryland eyaleti doğumlu, Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğunu bildirmişti.

New York Polis Departmanı başdedektifi Joseph Kenny de Mangione'nin üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcıyla yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yazılmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki yangının kontrol altına alındığını bildirdi
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İletişim Başkanı Duran'dan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ziyaretine ilişkin paylaşım
İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
