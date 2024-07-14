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Dünya

Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılacağını duyurdu

Donald Trump, ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin başkan ve başkan yardımcısı adayının kesinleşmesi beklenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nin ertelenmeyeceğini ve kendisinin de kongreye katılacağını bildirdi.

Şerife Çetin  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılacağını duyurdu

New York

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin başkan ve başkan yardımcısı adayının kesinleşmesi beklenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nin ertelenmeyeceğini ve kendisinin de kongreye katılacağını bildirdi.

Trump, Social Truth adlı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Başkanlık için yarışan Trump, "Dün meydana gelen korkunç olayların ardından Wisconsin'e seyahatimi ve Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ni 2 gün ertelemeyi düşündüm ancak sonra bir saldırgan ya da potansiyel suikastçının zorla gündemi değiştirmesine izin veremeyeceğime karar verdim." ifadesini kullandı.

Trump, bugün Milwaukee için yola çıkacağını bildirdi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçilerin başkan ve başkan yardımcısı adaylarının kesinleşmesi beklenen Kongre, yarın Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde başlayacak.

Kongrede, Trump'ın, partisinden başkanlık adaylığını resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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