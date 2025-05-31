Trump, çelik ithalatına yönelik tarife oranının yüzde 50'ye çıkarılacağını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını açıkladı.
Washington
Trump, US Steel'in Pennsylvania'daki tesisinde çelik endüstrisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılacağını belirten Trump, "ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağız." dedi.
Trump, çelik tarifelerinin artırılmasının ABD'deki çelik endüstrisini daha da güvence altına alacağını ifade etti.
ABD Başkanı Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı. Söz konusu tarifler, 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.