Dünya

Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını yasaklayacağını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını yasaklamak için adımlar attığını belirtti.

Dilara Zengin Okay  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını yasaklayacağını belirtti

Washington

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, çok uzun bir süre boyunca bir konut satın alma ve sahibi olmanın "Amerikan rüyasının" zirvesi olarak kabul edildiğini ifade ederek, bunun çok çalışmanın ve doğru şeyi yapmanın ödülü olduğunu belirtti.

Trump, ancak şimdi eski ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre'deki Demokratları sorumlu tuttuğu "rekor düzeydeki yüksek enflasyon" nedeniyle bu "Amerikan rüyasının" çok sayıda insan, özellikle de genç Amerikalılar için giderek ulaşılamaz hale geldiğinin altını çizdi.

Bu ve daha pek çok nedenden dolayı büyük kurumsal yatırımcıların daha fazla müstakil konut satın almasını yasaklamak için adımlar attığını belirten Trump, bunun yasalaşması için Kongre'ye de çağrıda bulunacağını aktardı. Trump, "Evlerde insanlar yaşar, şirketler değil." ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump, bu konuyu, konut ve konutun karşılanabilirliğiyle ilgili diğer öneriler de dahil olmak üzere iki hafta sonra Davos'ta yapacağı konuşmada ele alacağını kaydetti.

