Dolar
40.05
Euro
46.94
Altın
3,313.95
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,167.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Beyaz Saray'da Afrikalı liderlerle güvenlik ve ticari konuları konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Afrika ülkesinin liderini Beyaz Saray'da ağırlarken, toplantıda karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi üzerine konuşmalar yapıldı.

Mücahit Oktay  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Trump, Beyaz Saray'da Afrikalı liderlerle güvenlik ve ticari konuları konuştu

New York

Trump, Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal'den oluşan 5 Afrika ülke liderini Beyaz Saray'da ağırladı ve basına açık toplantının ardından Afrikalı liderlerle yemek yedi.

Toplantıda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasında ABD'nin rolüne dikkati çeken Trump, Afrika'da iç savaşın sürdüğü Sudan ve benzeri ülkelerde de barış için mücadele edebileceğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başdanışmanı Stephen Miller ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'i de yanında bulunduran Trump, Afrika liderlerine hitaben, "Kıtanızda çok fazla öfke var." dedi.

Afrikalı liderler, ABD ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini ve Trump'ın dünya barışına yaptığı katkılarda kendisine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Trump, Afrika'nın ABD için "büyük bir ekonomik potansiyel" taşıdığına işaret ettiği konuşmasında, ABD ile Afrika ülkeleri arasında oluşturulabilecek "yeni ekonomik fırsatlar" için çalıştığını belirtti.

Öte yandan Afrika liderleri, ABD Başkanı Trump'ın dünya barışına yaptığı katkılardan dolayı Nobel ödülüne aday gösterilmesini desteklediklerini kaydetti.

Trump yönetimi, Çin ve Rusya’nın Afrika'daki faaliyetlerinden rahatsızlığını dile getirirken, diğer taraftan Afrika ülkeleriyle bölgedeki zengin yer altı kaynaklarının işletilmesine yönelik görüşmeler yapıyor.

Geçen ayın sonunda, ABD'nin arabuluculuğu ile KDC ile Ruanda arasında 30 yıllık savaşı bitiren bir barış anlaşması imzalanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarampole devrilen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti
Eyüpsultan'da kaza yapan hafriyat kamyonu trafik yoğunluğuna neden oldu
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında karar
Genç avukatlara büro kurabilmeleri için kredi desteği verilecek
DMM "720 bin kız çocuğu ilkokul 4. sınıftan sonra okulu bıraktı" iddialarını yalanladı

Benzer haberler

Trump, Beyaz Saray'da Afrikalı liderlerle güvenlik ve ticari konuları konuştu

Trump, Beyaz Saray'da Afrikalı liderlerle güvenlik ve ticari konuları konuştu

Trump, Gazze’de bir uzlaşmanın kesin olmadığını ancak gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti

ABD Başkanı Trump, 7 yeni ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaştı

Trump'ın Putin'i Ukrayna'ya saldırırsa Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiği iddiası

Trump'ın Putin'i Ukrayna'ya saldırırsa Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiği iddiası
Trump ve Netanyahu, Gazze'yi görüşmek üzere ikinci kez bir araya geldi

Trump ve Netanyahu, Gazze'yi görüşmek üzere ikinci kez bir araya geldi
Trump: New York, komünist bir yönetici seçilirse asla aynı olmayacak

Trump: New York, komünist bir yönetici seçilirse asla aynı olmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet