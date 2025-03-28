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Dünya

Trump, bazı federal kurumlarda toplu iş sözleşmelerini engelleyen kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, "ulusal güvenlikle bağlantılı" federal kurumlarda işçi sendikalarıyla toplu sözleşme görüşmelerine son vermeyi öngören kararnameyi imzaladı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Trump, bazı federal kurumlarda toplu iş sözleşmelerini engelleyen kararnameyi imzaladı

İstanbul

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararnamenin Dışişleri, Savunma, Gazi İşleri, Enerji, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Hazine, Adalet ve Ticaret bakanlıkları çalışanları ile İç Güvenlik Bakanlığının sınır güvenliğiyle ilgilenen ekipleri kapsadığı aktarıldı.

Açıklamada, Trump'ın kararnameyi 1978'de yürürlüğe giren Kamu Hizmeti Reform Yasası'na dayanarak imzaladığı ve polis ile itfaiye ekiplerinin toplu iş sözleşmesi görüşme haklarından yararlanmaya devam edeceği belirtildi.

Söz konusu kararnameye karşı mücadele edileceği belirtilen açıklamada, bazı federal işçi sendikalarının "ABD'lileri ve ulusal çıkarları engelleme çabalarına" sahip olduğu ve bu girişimlere izin verilmeyeceği vurgulandı.

Ülkede yaklaşık 820 bin federal kamu çalışanını temsil eden ABD Kamu Çalışanları Federasyonu sendikası, kararnameye karşı yasal işlem başlatmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Sendika, kararnameyi "eşi benzeri görülmemiş saldırı" olarak tanımlayarak üyelerini ve çalışan ABD'lileri bundan korumak için "durmaksızın mücadele edileceğini" belirtti.

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