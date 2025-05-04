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Dünya

Trump, adil yargılanma hakkının herkes için geçerli olup olmadığını bilmediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, anayasada yer alan adil yargılanma hakkının, yalnızca vatandaşlara mı yoksa vatandaş olmayanlara da mı uygulanması gerektiğini bilmediğini belirtti.

Mücahit Oktay  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Trump, adil yargılanma hakkının herkes için geçerli olup olmadığını bilmediğini söyledi

New York

NBC’ye verdiği röportajda konuşan Trump, yargı süreci ve anayasanın sunduğu güvenceler hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Trump, seçmeninin desteğine güvendiğini ve vaatlerinden geri adım atmayacağını vurguladı.

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Anayasanın 5. ek maddesinde yer alan adil yargılanma hakkının kimleri kapsadığına ilişkin bir soruya Trump, "Bilmiyorum, ben bir avukat değilim." cevabını verdi.

Trump, konuya ilişkin "çok başarılı avukatlarla çalıştığını" belirterek, Yüksek Mahkeme'nin kararlarına uyacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, "Dünyanın en kötü ve en tehlikeli insanlarını sınır dışı etmeye çalışıyoruz ama mahkemeler yolumu kesiyor." diyerek yargıya tepki gösterdi ve bu konuda "Onları buradan cehenneme göndermek için seçildim. Fakat mahkemeler bunu yapmamı engelliyor." ifadesini kullandı.

Trump, bir soru üzerine Kanada'yı "51. eyalet" yapmak için askeri güce ihtiyaç duyulmayacağını da belirtti.

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