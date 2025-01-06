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Dünya

Trump, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı petrol ve doğal gaz sondaj yasağını kaldıracak

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden tarafından, ülkenin kara sularının büyük bir kısmında yürürlüğe konulan "petrol ve doğal gaz sondajına yönelik yasağı" derhal kaldıracağını söyledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Trump, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı petrol ve doğal gaz sondaj yasağını kaldıracak

New York

Trump, bugün katıldığı bir yayında Biden'ın söz konusu yasağına yönelik, "Bu çok saçma, yasağı derhal kaldıracağım. Yasağı hemen kaldırma hakkım var." diye konuştu.

ABD'nin başka kimsenin sahip olmadığı düzeyde petrol ve doğal gazı olduğunu savunan Trump, bundan faydalanacaklarını belirtti.

Trump, Biden’ın 625 milyon dönümde petrol ve doğal gaz sondajını yasaklamanın ne demek olduğunu bilmediğini ileri sürerek,​​​​​​​ "Hatta (Biden) 625 milyon dönümün nasıl göründüğünü bile bilmiyor. Bu bizim en büyük ekonomik varlığımız ve bunun ülkemize reva görülmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Biden, bugün yeni petrol ve doğal gaz sondajını engellemek amacıyla 2 muhtıra imzalamıştı.

Yasak kapsamında doğu ve batı kıyıları, Meksika Körfezi'nin doğusu ve Bering Denizi'nin bir kısmı gibi sularda yeni petrol ve doğal gaz sondaj yapılmayacağını belirten Biden, "Bu kıyılarda sondaj yapmak, değer verdiğimiz yerlere geri dönüşü olmayan zararlar verebilir ve ülkemizin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli değildir." ifadelerine yer vermişti.

Biden, bu kapsamda 625 milyon dönümden fazla su alanının sondajdan korunacağını vurgulayarak, bu kararın ABD'nin iklim politikalarıyla da uyumlu olduğunu kaydetmişti.

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