Dolar
33.81
Euro
37.47
Altın
2,521.60
ETH/USDT
2,657.30
BTC/USDT
60,903.00
BIST 100
10,051.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına Harris'in katılmayacağını belirtti

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'in 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına katılmayacağını duyurdu.

Lejla Biogradlija  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Trump, 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına Harris'in katılmayacağını belirtti

Ankara

Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımında, "Harris, Fox News'in ev sahipliğinde 4 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan canlı yayın tartışmasına katılmayacağını tarafımıza bildirdi." ifadesini kullandı.

Karar karşısında şaşırmadığını aktaran Trump, "Bunun zor olacağını hissettiğini anladım. Bir zamanlar inandığı şeyleri değiştirip onları savunması zor olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "4 Eylül'de Fox'taki canlı yayın tartışması yerine Sean Hannity ev sahipliğindeki Tele Town Hall'a katılma kararı aldım. Pensilvanya'da olacak. Beklemede kalın." sözlerine yer verdi.

Harris tarafından 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına ilişkin bir açıklama yapılmazken, ABD başkan adayları Trump ile Harris'in ABC News'te 10 Eylül'deki canlı yayında karşı karşıya geleceği biliniyor.

Bu arada, "Tele Town Hall", katılımcılara konuşmacıyı dinleyebilme veya soru sorabilme imkanı sunan bir çevrim içi platformdan oluşurken, konuşmacının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Taşkınlarla gündeme gelen Terme Çayı'nın yatağı 30 metre genişletiliyor
Karabük'teki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Çevreyi kirleten tesislere 7 ayda 1,1 milyar liralık ceza
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti

Benzer haberler

Trump, 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına Harris'in katılmayacağını belirtti

Trump, 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına Harris'in katılmayacağını belirtti

FBI, ABD'deki seçim kampanyasında bazı e-postaların hacklenmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı

Demokrat Parti Kongresinde konuşan Biden'dan "Gazze'deki savaşı bitirmek için çalışıyoruz" mesajı

ABD'de Demokrat Parti Kongresi, Filistin destekçisi gösteriler eşliğinde Chicago'da başladı

ABD'de Demokrat Parti Kongresi, Filistin destekçisi gösteriler eşliğinde Chicago'da başladı
ABD'deki ankete göre seçmenlerin yüzde 48'i Harris'i, 41'i de Trump'ı destekliyor

ABD'deki ankete göre seçmenlerin yüzde 48'i Harris'i, 41'i de Trump'ı destekliyor
Trump, ekonomi politikalarını açıklayan rakibi Harris için "komünist" nitelemesinde bulundu

Trump, ekonomi politikalarını açıklayan rakibi Harris için "komünist" nitelemesinde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet