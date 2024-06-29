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Dünya

Trablus Büyükelçisi Begeç, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'ye güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye güven mektubunu sundu.

Muhammed Semiz  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Trablus Büyükelçisi Begeç, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'ye güven mektubunu sundu

Trablus

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükelçi Güven Begeç, güven mektubunu bugün Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El-Menfi’ye sundu." ifadelerine yer verdi.

Büyükelçilik açıklamasında, Begeç ile aynı gün güven mektuplarını sunan İran, Japonya, Sırbistan, İspanya ve Somali büyükelçilerinin tebrik edildiği belirtilerek başarı dileğinde bulunuldu.

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