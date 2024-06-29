Trablus Büyükelçisi Begeç, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'ye güven mektubunu sundu
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye güven mektubunu sundu.
Trablus
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükelçi Güven Begeç, güven mektubunu bugün Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El-Menfi’ye sundu." ifadelerine yer verdi.
Büyükelçilik açıklamasında, Begeç ile aynı gün güven mektuplarını sunan İran, Japonya, Sırbistan, İspanya ve Somali büyükelçilerinin tebrik edildiği belirtilerek başarı dileğinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.