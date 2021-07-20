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Dünya

Tokyo'nun yeni misafiri 3D kedi, şehri izliyor ve halkı selamlıyor

Şincuku istasyonunun doğu çıkışında bir binanın en üst katına monte edilen 120 metrekarelik 3D ekranda, aralıklarla görüntüsü beliren kedi, istasyondan çıkan ve kaldırımda yürüyenlere "merhaba" diyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.07.2021
Tokyo'nun yeni misafiri 3D kedi, şehri izliyor ve halkı selamlıyor

Tokyo

Tokyo'nun en işlek bölgelerinden Şincuku'da, bir binanın en üst katına yerleştirilen kavisli dev ekranda beliren "calico" cins 3D kedi halkı selamlıyor.

Şincuku istasyonunun doğu çıkışında, yolun karşı tarafındaki bir binanın en üst katına monte edilen 120 metrekarelik 3D ekranda aralıklarla ortaya çıkan kedi ilgi çekiyor.

Siyah, sarı ve beyaz renklerdeki "calico" cins kedi 15 saniyeliğine ekranda belirerek, istasyondan çıkan ve kaldırımda yürüyen herkese "merhaba" diyor.

Kavisiyle daha derin bir 3D deneyimi sunan ekran sayesinde, kedi başını sağa ve sola çeviriyor, oturup kalkıyor ve patilerini oynatabiliyor.

Tokyo'nun en kalabalık bölgelerinden Şincuku'da bulunan binadaki ekranda periyodik reklamların yayımlanması sonrası ekranda gözüken kedi, şehir sakinlerine "caddeyi tepeden izlediği" izlenimi veriyor.

Sabahları uyandığı görülen kedi, gündüz saatlerinde belirdiğinde halka "miyavlıyor" ve halkla konuştuğu izlenimi veriyor. Kedinin gece ise esnediği ve uykuya daldığı görülüyor.

Yayımlanan videosu ile sosyal medyada "Şincuku kedisi" olarak tanınan ve "marifetleriyle" ilgi odağı haline gelen kedi, caddedeki reklam panoları arasında herkesin dikkatini çekiyor.

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