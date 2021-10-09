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Dünya

Tokyo'da dünyaya gelen ikiz pandaların isimleri belli oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelen ikiz pandalara "Xiao Xiao" ve "Lei Lei" isimleri verildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 09.10.2021
Tokyo'da dünyaya gelen ikiz pandaların isimleri belli oldu

Tokyo

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde 23 Haziran'da doğan panda yavrularına isim verilmesi için anket düzenlendi.

Ağustos ayı sonuna dek halkın ankete verdiği 192 bin isim teklifinden erkek yavruya "Xiao Xiao" ve dişi yavruya "Lei Lei" isimleri seçildi.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, isimlerin birleştirildiğinde "parlak şafaktan geleceğe doğru" anlamı taşıdığını söyledi.

Ueno Hayvanat Bahçesi, 1 Ekim itibarıyla 100. gününü dolduran panda yavrularının Ocak 2022'den itibaren görülebileceğini bildirdi.

İkiz yavruların doğumu, 1882'den beri hizmet veren ve Japonya'nın en eski hayvanat bahçesi olarak bilinen Ueno'da bir ilk olmuştu.

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