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Dünya, Koronavirüs

Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan OHAL kaldırıldı

Kovid-19 vaka sayısının azaldığı Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Çiba ve Saitama eyaletlerinde OHAL uygulaması 21 Mart Pazar gece yarısı sona erdirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 22.03.2021
Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan OHAL kaldırıldı Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başkent Tokyo ve çevresinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kaldırıldı.

Kamu yayıncısı NHK'ye konuşan Tokyo Valisi Koike Yuriko, "Vakaların yeniden yükselişine karşı iş birliğini sürdürmeliyiz. Dördüncü dalgaya karşı dikkatli olunmalı." dedi.

Kyodo ajansına göre yerel idareler, mart sonuna dek restoran ve barların en geç 21.00'de kapanması talebini sürdürecek.

OHAL şartlarının sona ermesi sebebiyle talebe riayet etmeyenlere para cezası uygulanamayacak.

Konser ve spor organizasyonları gibi kalabalık programlara halihazırda uygulanan 5 bin seyirci sınırı da 10 bine yükseltildi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 457 bin 577'ye, can kaybı 8 bin 849'a yükseldi. Ülke genelinde 324 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Vaka sayısı Tokyo'da 117 bin 517'ye, Osaka'da 49 bin 158'e, Kanagawa'da 47 bin 84'e, Saitama'da 31 bin 661'e ve Çiba'da 28 bin 624'e çıktı.

7 Ocak'ta ilan edilmişti

OHAL, 7 Ocak'ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat'a kadar uygulanması planlanmıştı.

OHAL süresi, şubat başında Tokyo ve çevresi dahil olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde 7 Mart'a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.

OHAL, Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletlerinde ise 28 Şubat Pazar gecesi kaldırılmıştı.

Sadece Tokyo ve çevresinde sürdürülen uygulamanın kaldırılmasıyla, ülke genelinde OHAL uygulanan bölge kalmadı.

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